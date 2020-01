LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin non si vuole fermare, obiettivo top ten per le azzurre (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52: L’attesa è tutta per la sfida tra Shiffrin e Vlhova. La statunitense è leader di Coppa, a Lienz ha conquistato la sua vittoria numero 64 in carriera ed è in gran forma ma nell’appuntamento austriaco è apparsa in crescita anche la slovacca dopo una prima parte di stagione non all’altezza delle attese 12.50: Ci sono 4 gradi a Zagabria, il disLIVEllo della pista è di 220 metri, 70 le porte della prima manche 12.46: Sono sette le azzurre al via. Irene Curtoni con il numero 10, non è al via Federica Brignone, Della Mea con il 34, Peterlini con il 46, Rosetti con il 58, Insam con il 63, Midali con il 64, Gulli con il 66 12.43: Non particolarmente fortunata Shiffrin nel pescare il pettorale numero 7 mentre Vlhova sarà la prima a partire 12.39: Si riparte nel 2020 da dove si era concluso il 2019, da uno Slalom speciale che ... Leggi la notizia su oasport

