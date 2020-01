LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 52-55, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i sardi tornano avanti dopo il terzo periodo (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-66 SPISSU dal palleggio, scappa via la Dinamo. 60-63 GENTILE dall’arco ristabilisce le distanze. 60-60 TRIPLA di Salumu in step-back da lontanissimo, dopo 3′ ancora perfetta parità! 57-60 Landi torna a segnare con l’ausilio del tabellone. 55-60 Bilan segna in testa a Landi dopo la transizione, +5 Dinamo che prova l’allungo decisivo. 55-58 1/2 Bilan. Della Rosa spende il primo fallo del quarto periodo e manda Miro Bilan in lunetta. 55-57 Rovesciata sotto canestro di Bilan servito da McLean. 55-55 TRIPLA a bersaglio di Justin Johnson, esplode il PalaCarrara! INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 13-23 il parziale del terzo periodo in favore dei biancoblù, OriOra a contatto, ora gli ultimi 10 minuti! 52-55 Vitali in penetrazione chiude il terzo quarto. 52-53 SCHIACCIATA di Salumu, Pistoia resta a contatto, ultimo possesso ... Leggi la notizia su oasport

