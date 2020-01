LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 47-41, Serie A basket 2020 in DIRETTA: gli uomini di Carrea preservano il +5 (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-41 Brandt si libera sotto canestro e firma il parziale di 4-0. Siamo arrivati a metà terzo periodo. 45-41 D’Ercole su assist di Petteway. 43-41 TRIPLA CENTRALE di Marco Spissu. Fallo di Brandt su Evans, la OriOra ha già esaurito in bonus. 43-38 Angus Brandt riceve un assist in tuffo di Johnson e appoggia a canestro. 3′ trascorsi nel terzo quarto. 41-38 Terzo tempo di Vitali. 41-36 Petteway, arresto e tiro. 39-36 TRIPLA di Pierre in uscita dai blocchi. 39-33 1/2 per Evans che sbaglia il primo tiro. Stoppata fallosa di Petteway su Evans, liberi per l’ala di Sassari. Il numero 11 aveva recuperato palla per poi andare in coast to coast. INIZIA IL TERZO PERIODO! 21.21 Così a fine primo tempo: Termina il 2° quarto al PalaCarrara con il @Pistoiabasket che ribalta il parziale del 1° periodo: 39-32 sulla @Dinamo Sassari Il ... Leggi la notizia su oasport

Pianeta_Basket : LIVE LBA: Pistoia vs Sassari / Intervallo - zazoomnews : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 0-0 Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia sardi per il colpo esterno - #Pistoia-… - zazoomnews : LIVE Pistoia-Dinamo Sassari Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia sardi per il colpo esterno - #Pistoia-Dina… -