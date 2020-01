LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: Spagna e Serbia vincono 2-0 contro Georgia e Sudafrica. Iniziate le sfide di doppio (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 AUSTRIA-CROAZIA – Dodig/Mektic rimangono nel set, vincono il nono game e si portano sul 5-4. 14:50 Serbia-SUDAFRICA – Cacic/Troicki conquistano il primo set 6-3. 14:48 AUSTRIA-CROAZIA – Marach/Melzer vincono soffrendo l’ottavo game e si portano sul 5-3. 14:46 Serbia-SUDAFRICA – Momento che potrebbe essere decisivo per il primo set: break di Cacic/Troicki. 14:44 Serbia-SUDAFRICA – Continua il grande equilibrio nel match con Cacic/Troicki che si riportano in parità 4-4. 14:43 AUSTRIA-CROAZIA – Dodig/Mektic si rifanno sotto 4-3. 14:41 Serbia-SUDAFRICA – Klaasen/Roelofs vincono il game a 0 e tornano in parità 3-3. 14:39 AUSTRIA-CROAZIA – Marach/Melzer allungano dopo aver conquistato il break: 4-2. 14:37 Serbia-SUDAFRICA – Cacic/Troicki non soffrono al servizio e tornano in ... Leggi la notizia su oasport

