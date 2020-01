LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: Nadal-Basilashvili 6-3 6-5, Djokovic batte Anderson e la Serbia vince 2-0 contro il Sudafrica (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 SPAGNA-GEORGIA -Che reazione di Nadal!!!!! Lo spagnolo ottiene break e servirà per il match. 14:04 SPAGNA-GEORGIA – Incredibile Basilashvili!!!!!!! Secondo break consecutivo e set in parità!!!!!!!!!! 14:00 SPAGNA-GEORGIA – Game combattutissimo con Basilashvili avanti 30-15. 13:56 SPAGNA-GEORGIA – Basilashvili porta a casa un punto determinante per rimanere in partita: 4-5. Al servizio Nadal. 13:52 SPAGNA-GEORGIA – Basilashvili non molla e conquista un break portandosi sul 3-5. 13:48 SERBIA-SUDAFRICA – Djokovic SUPERA GRAZIE A DUE TIE-BREAK ANDERSON. I serbi vincono 2-0 contro i sudafricani. 14:46 AUSTRIA-CROAZIA – CORIC VINCE SU THIEM IN TRE SET 7-6 2-6 6-3. I croati superano gli austriaci 2-0. 13:44 SPAGNA-GEORGIA – Tutto facile per Nadal che conquista un altro break e serve per il ... Leggi la notizia su oasport

