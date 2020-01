L’intimità social di Belen e De Martino non piace ai fan, l’argentina replica: “Guardone!” - (Di sabato 4 gennaio 2020) Francesca Galici Baci e coccole social non piacciono a tutti i follower di Belen Rodriguez, che però non tace su certe critiche e risponde per le rime a chi la accusa di esporre eccessivamente la sua privacy sui social Sembra che ormai non ci siano più dubbi sul ritrovato amore tra Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino. Il ritorno di fiamma dopo cinque, lunghi, anni di lontananza è avvenuto meno di un anno fa e da quel momento i due sembra non riescano a stare l'uno lontano dall'altro. Le dimostrazioni pubbliche di affetto della coppia sono molto numerose. Baci appassionati, abbracci colmi d'amore e dediche al miele sono diventate una costante sui social della coppia, che non perde occasione per dimostrare il suo amore. Le ultime vacanze i due le hanno trascorse dividendosi tra la famiglia e la montagna. Niente mete esotiche per Belen e Stefano, che al sole delle ... Leggi la notizia su ilgiornale

