L’esplosione del bagno (Di sabato 4 gennaio 2020) L’incidente subito da una famiglia a Port Charlotte, in Florida, ha suscitato un allarme sull’uso del bagno durante i temporali. Chiunque penserebbe che la propria casa funga da rifugio per proteggersi dai fulmini durante una terribile tempesta. Sembrerebbe però che alcune scosse elettriche possano invadere anche la privacy della propria casa. Così la pensano Marylou Ward e suo marito, che una notte furono sorpresi dall’esplosione della loro toilette a causa di un fulmine che colpì la fossa settica della residenza. La coppia era nella loro stanza a guardare la televisione, quando furono sorpresi da un fragoroso rumore proveniente dal bagno principale. Marylou e suo marito si alzarono dal letto per andare a ispezionare e scoprirono una scena da guerra. Il gabinetto del bagno era esploso: ceramiche ed altri materiali volarono per aria, finendo sparsi per tutta la ... Leggi la notizia su bigodino

Agenzia_Ansa : Per l'attacco Usa nel quale è morto #Soleimani è stato usato il #drone MQ-9: quattro i missili sparati. Un'esplosio… - marcopiva77 : RT @Agenzia_Ansa: Per l'attacco Usa nel quale è morto #Soleimani è stato usato il #drone MQ-9: quattro i missili sparati. Un'esplosione vio… - fulvioponte : RT @Agenzia_Ansa: Per l'attacco Usa nel quale è morto #Soleimani è stato usato il #drone MQ-9: quattro i missili sparati. Un'esplosione vio… -