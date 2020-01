L’Eredità, arriva il bacio di Flavio Insinna dopo l’addio: la concorrente Cristina senza parole [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) L’Eredità sfiderà Avanti un altro! Continua la programmazione de L’Eredità che tra pochi giorni si ritroverà un avversario molto ostico. Infatti dopo aver fatto faville in questo ultimo mese con Conto alla Rovescia di Gerry Scotti, dal 6 gennaio 2020 su canale 5 ripartirà Avanti un altro!. Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sicuramente metterà in grosse difficoltà in termini d’ascolto il collega romano Flavio Insinna. E a proposito di quest’ultimo, qualche ora fa ha aftto un gesto che ha lasciato stupito il pubblico di Rai Uno ma anche una concorrente del quiz più longevo della televisione italiana. Il baciamano di Flavio Insinna a Cristina Flavio Insinna ha congedato una sua concorrente con un bacia mano, un gesto da vero gentiluomo che è stato apprezzato da tutti i presenti, ma anche dalla diretta interessata. Quest’ultima, la ... Leggi la notizia su kontrokultura

