Lanciati missili contro ambasciata Usa a Baghdad e base aerea Balad, è l’avvio della guerra? (Di sabato 4 gennaio 2020) La crisi Usa-Iran si inasprisce: due missili sono esplosi nelle vicinanze dell’ambasciata Usa a Baghdad e della base aerea sita a una quarantina di km La crisi tra Iran e Usa rischia davvero di degenerare e concretizzarsi in guerra aperta. L’ultimo atto potrebbe rappresentare l’avvio degli scontri: due missili diretti versi l’ambasciata degli Stati Uniti … L'articolo Lanciati missili contro ambasciata Usa a Baghdad e base aerea Balad, è l’avvio della guerra? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

notizieit : Crisi #Iran-#Usa: lanciati missili contro base militare vicino Baghdad - F_Fois : #Baghdad #GreenZone Lanciati missili non guidati da 107mm e 122mm in prossimità dell’Ambasciata #USA. #USEmbassy è… - Alien1it : @GassmanGassmann Temporaneamente notizia surclassata da attentato terroristico di #Trump in #Irak che ha fatto a pe… -