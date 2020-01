Lamborghini Huracán - La Evo è anche a trazione posteriore (Di sabato 4 gennaio 2020) La Lamborghini Huracán Evo RWD riporta in gamma la trazione posteriore, seguendo il sentiero tracciato dalle precedenti versioni della dieci cilindri. Oltre all'assenza delle quattro ruote motrici - e alla conseguente riduzione di peso - la sportiva dispone di una veste aerodinamica specifica e di dettagli appositamente sviluppati per incrementare il piacere di guida. Le prime consegne sono previste per la primavera di quest'anno, con un prezzo di partenza di 159.443 euro più tasse: aggiungendo l'Iva italiana si arriva così a 194.520 euro. Più leggera con il V10 da 610 CV. Come già visto sulle precedenti RWD, anche la Huracán EVO è stata lievemente depotenziata: il suo V10 aspirato di 5.2 litri arriva a erogare 610 CV a 8.000 giri/min e 560 Nm di coppia a 6.500 giri/min, 30 CV e 40 Nm in meno della sorella a quattro ruote motrici. L'assenza degli organi meccanici di trazione sull'asse ... Leggi la notizia su quattroruote

