La vendetta di Loredana Lecciso: ‘Romina tu lo ami ancora? Ecco cosa fa con me’, la foto shock. La Power distrutta (Di sabato 4 gennaio 2020) Continua la guerra a distanza tra Romina Power e Loredana Lecciso Qualche giorno fa a L’anno che verrà, Romina Power ha lanciato una nuova provocazione coinvolgendo Al Bano. A distanza di ore Loredana Lecciso, attraverso un post su IG, ha voluto replicare a modo suo. Come tutti ben sanno, le due ex donne del Maestro Carrisi sono sul piede di guerra, fra frecciate velenose e botta e risposta sui social network. I fan della storica coppia da tempo sperano vivamente che i due cantanti ritornino insieme come ai vecchi tempi. Altri, invece, sono certi che nel cuore del cantautore di Cellino San Marco ci sia ancora l’ex soubrette salentina. Vediamo cosa è accaduto nella serata di San Silvestro. La battuta maliziosa della Power verso Al Bano L’inizio del 2020 Al Bano Carrisi lo ha passato insieme alla sua ex moglie Romina Power. Infatti i due artisti si sono esibiti sul palco di ... Leggi la notizia su kontrokultura

