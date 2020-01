La tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Un successo Verissimo. Conduzione al femminile e tanto gossip. Il programma domina il sabato della tv (Di sabato 4 gennaio 2020) Verissimo va in onda su Canale 5 dal 1996, quando il celebre autore Gregorio Paolini creò questo nuovo rotocalco inizialmente legato alla redazione del TG5 e dedicato principalmente alla cronaca, bianca, nera e rosa. Nei primi dieci anni la Conduzione è quasi sempre stata affidata a Cristina Parodi, tranne alcune brevi parentesi con la coppia Giuseppe Brindisi – Benedetta Corbi e qualche mese con Paola Perego. Dal settembre 2006, però, la trasmissione ha mutato decisamente pelle: non più dal lunedì al venerdì bensì solo al sabato pomeriggio e, soprattutto, un nuovo volto alla guida, cioè quello giovane e accogliente di Silvia Toffanin. E cambia anche la linea editoriale: il focus è incentrato sul gossip e sulla cronaca rosa, senza disdegnare comunque importanti cenni alla cronaca nera. Scommessa vinta? Parrebbe proprio di sì, visto che quello che sembrava uno degli ennesimi spazi ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

SalaUmberto : RT @FAI_delRoma: Nuovo anno, nuovo appuntamento per #IRuggentiAnni20. Giovedì 9 Gennaio il prof. Pippo Ciora vi farà scoprire il Bauhaus e… - MassimoChiaram7 : RT @FAI_delRoma: Nuovo anno, nuovo appuntamento per #IRuggentiAnni20. Giovedì 9 Gennaio il prof. Pippo Ciora vi farà scoprire il Bauhaus e… - AriannaAmbrosi0 : RT @FAI_delRoma: Nuovo anno, nuovo appuntamento per #IRuggentiAnni20. Giovedì 9 Gennaio il prof. Pippo Ciora vi farà scoprire il Bauhaus e… -