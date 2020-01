La storia del piccolo Attila il chihuahua ucciso dai ladri a Torre Boldone: abbaia durante il furto, lo affogano nel water (Di sabato 4 gennaio 2020) Il chihuahua Attila tristemente protagonista oggi dalla cronaca italiana. Era stato il regalo per una bambina a Natale, avrebbe dovuto portare allegria e gioia in una casa ma purtroppo la sua vita è durata molto poco a causa di persone spietate. Criminali che, non solo si sono introdotti in una abitazione per rubare commettendo già un gravissimo reato, ma hanno anche ucciso il povero cagnolino. La sua unica colpa: quella di abbaiare mentre loro stavano commettendo il furto. Hanno forse avuto paura che l’abbaiare del cane potesse destare qualche sospetto e hanno deciso di agire. I ladri, che si sono introdotti in una abitazione di Torre Boldone, siamo in provincia di Bergamo, hanno quindi ucciso il piccolo Attila per farlo smettere di abbaiare. Al rientro a casa i proprietari hanno vissuto un doppio dramma: la perdita del cucciolo e anche l’irruzione in casa con la rapina ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

andreapurgatori : Il punto non è dare del buono o cattivo a #Soleimani. Ci penserà la storia. Il punto è ragionare sulle conseguenze… - AnnalisaChirico : E poi gli anti Salvini di professione che passano dalla esaltazione di Carfagna, leader visionaria pronta a fare st… - NicolaPorro : Feltri, Sallusti e Feltri jr: l’affaire #Paragone spiegato da chi lo conosce bene. Le #Sardine appena nate già si d… -