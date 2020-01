La Regina Elisabetta si regala una foto con i tre eredi al trono (Di sabato 4 gennaio 2020) La Regina Elisabetta circondata dai tre eredi al trono britannico Carlo, William e George. È il nuovo ritratto fotografico pubblicato da Buckingham Palace in occasione dell’inizio del nuovo decennio.La foto è stata scattata il 18 dicembre da Ranald Mackechnie che è l’autore anche dell’altro unico scatto dei quattro reali insieme pubblicato nel 2016 per il compleanno della Regina.Nell’immagine la sovrana è indossa un abito bianco con una vistosa spilla blu e l’immancabile borsetta al braccio; il principe di Galles dietro di lei, in gessato blu chiaro e cravatta celeste, che tiene una mano sulla spalla del più giovane erede al trono, George; William alla destra della Regina sorridente in un abito blu scuro. Leggi la notizia su huffingtonpost

