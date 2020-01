La prima classifica Fimi del 2020 con Tiziano Ferro, Ultimo, Zucchero e tanti altri artisti (Di sabato 4 gennaio 2020) Arriva la prima classifica Fimi del 2020 e incorona Tha Supreme ancora in vetta alla Big Chart degli album, con Tiziano Ferro che cede il passo ai rapper per conquistare il terzo posto con l'Ultimo uscito, Accetto Miracoli, che ha rilasciato il 22 novembre scorso e che porterà in tour a cominciare dal mese di giugno del 2020. Tha Supreme in vetta alla classifica Fimi Il 2020 si apre con la prima posizione di Tha Supreme. Il suo Ultimo album, rilasciato qualche settimana fa, ha debuttato in prima posizione davanti a Persona di Marracash, che si mantiene nella parte alta della classifica dopo molte settimane dal debutto. amazon box = "B07Z833TVT" Persona di Marracash in classifica Fimi prima dei concerti ad Assago Il nuovo album di Marracash debutta in seconda posizione dopo che da settimane si mantiene stabile nella parte alta della classifica. Il rapper di Santeria si ... Leggi la notizia su optimaitalia

