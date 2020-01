La Porta dei Sogni, Ultima Puntata: Il Dolce Gesto Di Lino Banfi! (Di sabato 4 gennaio 2020) Tre sole puntate per La Porta dei Sogni, il people show di Mara Venier che richiama C’è Posta per Te, ma che non avrà un seguito. Cinque storie emozionanti e molto coinvolgenti. Ecco cosa è successo durante l’Ultima Puntata de La Porta Dei Sogni! La Porta dei Sogni è arrivato all’Ultima Puntata. Il nuovo programma condotto da Mara Venier è stato trasmesso solo per tre puntate e probabilmente non vedrà un seguito. Il format infatti non sembra aver convinto completamente il pubblico anche se è un programma che la conduttrice ha voluto fortemente. Infatti è stata proprio la Venier a dire. “Non so se questo programma avrà un futuro ma sono felice di averlo fatto per aver regalato ad alcuni dei miei telespettatori un piccolo sogno”. E sono cinque i Sogni che la conduttrice è riuscita a realizzare nell’ultimo appuntamento. Tutto questo grazie come sempre all’aiuto di ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

