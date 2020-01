La passione «segreta» per la colazione della Regina Elisabetta (Di sabato 4 gennaio 2020) Cosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorDal 9 giugno 1953, giorno della sua incoronazione, la Regina Elisabetta II si alza ogni mattina sette e mezza e alle 8 è pronta per fare colazione con il principe Filippo: beve tè Earl Grey e imburra fette di pane leggendo i quotidiani, ma sulla tavola di primo mattino della sovrana d’Inghilterra molto spesso fanno capolino anche le aringhe affumicate, sua grande (e segreta) passione. A svelarlo è Dinner at Buckingham Palace, libro basato sui diari del servitore reale Charles Oliver che per una vita intera (come suo padre) ... Leggi la notizia su vanityfair

