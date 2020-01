La Gazzetta ricorda il colpo del mercato di riparazione del Napoli: Ciccio Romano (Di sabato 4 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport oggi scrive del fatto che mercato di riparazione non è mai stato davvero incisivo e che forse solo in pochi casi è riuscito a cambiare le sorti del campionato. Uno di questi è relativo al Napoli di Maradona, quello del primo scudetto. Si parla di Francesco Romano che fu decisivo nel primo scudetto viene prelevato in B, dalla Triestina, e messo a giocare da regista arretrato alle spalle dell’argentino. Diego si era appena preso il mondo, in Messico, nel torneo segnato dalla sua “Mano de dios” e aveva bisogno di qualcuno che mettesse ordine nel cuore del gioco napoletano, con tempi giusti e piedi buoni. In fondo a quel campionato, il Napoli conquista il primo scudetto della sua storia. Romano non era un fuoriclasse, ma funzionava come la tessera giusta per completare il mosaico. Incastro perfetto, risultato magnifico. L'articolo La Gazzetta ricorda il ... Leggi la notizia su ilnapolista

