La comunità ebraica diserta l’inaugurazione delle pietre d’inciampo | “Mai con Eleonora de

Le Sardine come Gesù? La comunità ebraica bacchetta Dacia Maraini. Il rabbino Di Segni : «A me pare quasi una bestemmia - ma fate voi» : Non si spegne la polemica che, dalla vigilia di Natale, sta coinvolgendo la scrittrice Dacia Maraini, dopo che sul Corriere della sera ha elogiato l’idealismo delle Sardine, usando un paragone con la Bibbia e la figura di Gesù. Un paragone che ha sollevato più di un dubbio da parte della comunità ebraica di Roma. A proposito di Vecchio testamento e religione ebraica, la scrittrice ha scritto: «Un giovane uomo che ha riformato la severa ...

Shoah : presidente comunità ebraica Venezia - 'grazie a Zaia per la sua solidarietà' (2) : (Adnkronos) - "Quanto è accaduto a Schio, il modo con il quale si è voluto dire no alla loro posa non solo ci amareggia, ma ci offende profondamente così come non può che suscitare disagio e apprensione - sottolinea Gnignati- Egregio presidente, cogliamo positivamente e con attenzione, le sue parole

Shoah : presidente comunità ebraica Venezia - 'grazie a Zaia per la sua solidarietà' : Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - "Egregio presidente, Le pietre di inciampo sono un simbolo della memoria. In tutta Europa ne sono state sistemate oltre 70 mila. E ognuna di esse ricorda l’ultima residenza nota di chi non è più tornato perché assassinato nei lager nazisti. Le Pietre ricordano ebrei fi

Galan condannato (e prescritto) dalla Corte dei Conti : “Diede 24 milioni per la salvaguardia della Laguna a Diocesi e comunità ebraica” : La condanna della Corte dei Conti di Venezia nei confronti dell’ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan, non poteva avvenire in un momento più tormentato. Dopo le eccezionali acque alte si sta discutendo di Mose, ritardi nei lavori e finanziamenti per la salvaguardia di Venezia. Ed ecco che Galan, già coinvolto nello scandalo Mose del 2014, ora dovrà risarcire la Regione con 764mila euro per aver dirottato al Patriarcato fondi della ...

All’asta il cilindro di Hitler - l’ira della comunità ebraica : Ha sollevato forti proteste da parte della comunità ebraica, la decisione della casa d'aste di Monaco di Baviera Hermann Historica di lanciare per il 20 novembre la vendita di circa 840 cimeli nazisti, tra cui il cappello a cilindro appartenuto ad Adolf Hitler, gli abiti di Eva Braun o un'edizione con copertina in argento del "Mein Kampf". Il rabbino Menachem Margolin, presidente della European Jewish Association (EJA), ha scritto alla casa ...

Dal cappello di Hitler alle pentole di Göring - cimeli nazisti all’asta : comunità ebraica insorge : Dal cappello di Hitler alle pentole di Göring, passando per i vestiti di Eva Braun, son sono alcuni degli oltre 140 cimeli appartenuti ai gerarchi nazisti che saranno messi all'asta nei prossimi giorni i Germania e che hanno scatenato una valanga di polemiche da parte delle associazioni ebraiche che chiedono alla casa d'aste di fare un passo indietro.Continua a leggere

Lamorgese a comunità ebraica : “E’ il momento di scelte positive” : Lamorgese a comunità ebraica: “E’ il momento di scelte positive” – La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha incontrato ieri a Roma la comunità ebraica. Visita programmata giorni fa, ma capitata secondo la ministra in un “tempismo non voluto”. “Sono lieta – ha dichiarato la ministra – corrisponda a un periodo dove fa tanto discutere il problema dell’odio, dell’antisemitismo, desta ...