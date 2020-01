La befana della solidarietà assieme i bambini della Casa di Tonia (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Le volontarie del Centro Parrocchiale SS Giovanni e Paolo, assieme ai membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni ramo di Napoli. Anche quest’anno hanno festeggiato l’inizio della befana con un giorno d’anticipo, si sono recati con dolciumi, calze, giochi, zaini alla Casa di Tonia che sorge nel cuore di Napoli, una struttura diocesana che ospita tanti bambini in difficoltà e che è attiva su varie attività a favore dell’Infanzia. La manifestazione di solidarietà è giunta alla sesta edizione, oltre a vedere in prima linea il Centro Parrocchiale SS Giovanni e Paolo e l’associazione Alec, trova ampia partecipazione da parte della famiglie, e commercianti dei quartieri San Giovaniello, Arenaccia, e Capodichino. L'articolo La befana della solidarietà assieme i bambini della Casa di Tonia proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Radio3tweet : Invece della Befana, quest'anno vi portiamo Pinocchio: il 6 gennaio uno spettacolo da non perdere, con la voce di F… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Bologna, Salvini alla festa della Befana dei poliziotti. Gelo dell'Antoniano: 'Non sapevamo nulla'… - DoveSiVaQuestaS : ????? Preparate le scope e le calze... LA FESTA DELLA BEFANA . Black House Blues Official . Avellino DOMENICA 05 GEN… -