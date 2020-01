La Banda dei Babbo Natale domenica 5 Gennaio su Canale 5 (Di sabato 4 gennaio 2020) Su Canale 5 andrà in onda domenica 5 Gennaio in prima serata il film La Banda dei Babbo Natale La serata su Canale 5 di domenica 5 Gennaio incomincia, come ormai da settembre scorso, immediatamente dopo Paperissima Sprint domenica: Il varietà delle 20:35 condotto da Roberta Lanfranchi, farà da carosello al film della prima serata. … L'articolo La Banda dei Babbo Natale domenica 5 Gennaio su Canale 5 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

80ila : RT @virginiomerola: Ogni anno un'intera comunità si ritrova al #Pilastro per ricordare l'assassinio dei carabinieri Mauro Mitilini, Andrea… - ElyCoss : RT @M5SGiorgio: #erBomba, #Autostrade e #Bankitakia, quando la banda #Renzi prende apertamente le difese dei suoi amati delinquenti! ??????????… - cocchi2a : RT @M5SGiorgio: #erBomba, #Autostrade e #Bankitakia, quando la banda #Renzi prende apertamente le difese dei suoi amati delinquenti! ??????????… -