Kate Middleton esclusa dalla foto ufficiale con la Regina e William (Di sabato 4 gennaio 2020) William e George posano con la Regina Elisabetta per una foto ufficiale, ma Kate Middleton viene esclusa. L’ultimo scatto pubblicato dalla Sovrana rappresenta, secondo molti, l’ennesima prova della crisi che starebbero vivendo Catherine e il primogenito di Diana. Problemi e gelosie che si sarebbero acuiti nell’ultimo periodo portando i due a una frattura inevitabile, così tanto che a Corte si starebbe pronunciando già la parola divorzio. Che qualcosa non andasse bene fra i due era stato chiaro durante la messa di Natale a Sandringham, fra musi lunghi e tensione. La distanza incolmabile fra William e Kate è stata poi confermata da alcune fonti di Palazzo, anche se il figlio di Carlo starebbe cercando di fare di tutto per recuperare il legame con la moglie. Presto i duchi di Cambridge partiranno alla volta delle Antille per una vacanza in famiglia, mentre la Sovrana ha ... Leggi la notizia su dilei

