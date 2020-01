"Karma infallibile...". Le sardine si accaniscono su Buonanno: "Vergogna italiana" (Di sabato 4 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Bufera dopo il post choc di Capodanno su Buonanno. Salvini: "Vergogna". Ma la leader delle sardine milanesi: "Esiste il Karma e presenta il conto" Non c’è pace per Gianluca Buonanno. A tre anni dal tragico incidente che ha ucciso l’ex eurodeputato della Lega, sono le sardine a accanirsi sul ricordo del vulcanico esponente del Carroccio. Doveva essere il movimento del rispetto, quello che si oppone "ad uno dei partiti maggiormente responsabili della politica d’odio e aggressiva" diffusa ne Belpaese (la Lega). Quelli che - manifesto dixit - amano "la non violenza fisica e verbale", ma che si scordano di applicare i propri principi quando si parla di un avversario non più in grado di difendersi. A dicembre, in piazza San Giovanni a Roma, il capo sardina Mattia Santori ha declamato il debole programma delle sardine, abili nel riempire le piazze e un po' meno ... Leggi la notizia su ilgiornale

