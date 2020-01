Juventus, scambio Emre Can-Paredes in stand-by. Pjaca obiettivo del Cagliari (Di sabato 4 gennaio 2020) Juventus, trattativa bloccata quella dello scambio tra Emre Can e Paredes. Marko Pjaca è invece in uscita Il primo colpo è stato messo a segno dalla Juventus in questa sessione di mercato ed è Kulusevski che però arriverà solo a giugno. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece molto di quello che accadrà dipenderà dalla cessione o meno di Emre Can. Come riporta Tuttosport infatti lo scambio tra il tedesco e Paredes non è ancora tramontato anche se in questo momento è in stand-by. La Juventus infatti potrebbe anche pensare di tenere il calciatore visto l’infortuni di Khedira. Molto dipenderà anche dal tipo di offerta che arriverà. Con le valigie già pronte c’è invece Pjaca che sembra vicinissimo al Cagliari. Su di lui ci sono molti club di Serie A: Verona, Parma, Sampdoria e Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Genoa, scambio di documenti in corso con la Juventus per il ritorno di Perin ? - StoriaAmore79 : ULTIM'ORA - NOTIZIA APPENA ARRIVATA! LA JUVE CHIUDE UNO SCAMBIO PAZZESCO! I DETTAGLI?? - oscarvalle1984 : RT @NEWSJUVE24: Aggiornamento #Pogba-#Juventus: Il Polpo ha ribadito al #ManchesterUnited la sua decisione di voler lasciare la squadra per… -