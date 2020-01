Juventus, indiscrezione clamorosa: Guardiola e Mbappé a Torino, i dettagli! (Di sabato 4 gennaio 2020) MERCATO Juventus – clamorosa indiscrezione uscita nelle ultime ore: si tratterebbe di un terremoto in casa Juventus, con un nuovo tecnico che potrebbe approdare a Torino. Paratici sogna ed è già al lavoro. I bianconeri avrebbero messo sulla graticola Sarri, con il tecnico toscano non sicuro della permanenza all’Allianz Stadium. Lo scenario è incredibile, coi tifosi che potrebbero ritrovarsi una super squadra. Mercato Juve: non solo Guardiola, c’è anche Mbappé Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla “Repubblica” la Juventus non avrebbe perso le speranze di aggiudicarsi Guardiola come nuovo tecnico. La dirigenza lavora non nell’immediato, ma in vista della prossima stagione. Oltre all’allenatore del City c’è anche Mbappé nel mirino: la Juve non molla la pista che porta al francese (quest’ultimo da tempo pallino di Paratici). Si ... Leggi la notizia su juvedipendenza

