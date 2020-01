Juve-Cagliari, Matuidi lancia un messaggio contro il razzismo – FOTO (Di sabato 4 gennaio 2020) Blaise Matudi, centrocampista della Juventus, è sempre attento e partecipe alla lotta contro il razzismo – FOTO I ricordi di Blaise Matuidi contro il Cagliari non sono certamente positivi. Il centrocampista bianconero l’anno scorso fu bersagli di beceri cori razzisti da parte dei tifosi rossoblù alla Sardegna Arena. Domani la Juve affronterà i sardi e per l’occasione il francese ha lanciato un messaggio contro il razzismo, pubblicando una sua FOTO con un completo bianconero con un hashtag che conferma il suo intento nella lotta al razzismo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

