Jeremias Rodriguez, nuova crisi: Soleil lo avrebbe già rimpiazzato (Di sabato 4 gennaio 2020) Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si erano riavvicinati poco prima di Natale. Tuttavia, ora la situazione sarebbe cambiata, a causa delle vecchie incomprensioni. I due hanno passato le feste lontani Soffia ancora vento di tempesta su Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è conosciuta con il fratello di Belen e Cecilia nel 2019 grazie all’Isola dei Famosi ed apparentemente, in prossimità del Natale, i due si erano riavvicinati. Forse però si è cantato troppo presto vittoria. Il primo a spifferare il ritorno di fiamma è stato 361 magazine e lo stesso blog informa del clima abbastanza gelido, non legato alle temperature invernali, bensì all’approssimarsi delle festività. Solitamente durante il Natale gli animi finiscono per distendersi, non però nel caso di Jeremias Rodriguez, notoriamente dotato al pari della ragazza di un temperamento ... Leggi la notizia su kontrokultura

