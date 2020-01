Ivana Mrazova pubblica una foto a luci rosse di Luca Onestini (Di sabato 4 gennaio 2020) Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip porta avanti nel migliore dei modi il suo rapporto sentimentale con Ivana Mrazova, conosciuta proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Il ragazzo, nei giorni scorsi, si è lasciato andare anche ad una lunga intervista a Rivelo, dove ha parlato della sua vita privata e professionale, annunciando anche un possibile matrimonio con la sua anima gemella. Non solo, perché Onestini ha anche colto la palla al balzo per parlare delle critiche ricevute quando era solo un ragazzo, della rottura con Soleil Sorge durante il reality e infine dei problemi riscontrati quando ha provato ad entrare in contatto con suo fratello Gianmarco durante il Grande Fratello 16. In queste ore sul web invece si parla di uno scatto bollente che ritrae proprio Luca Onestini: la sua compagna Ivana Mrazova ... Leggi la notizia su trendit

