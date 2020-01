Ivana Mrazova fotografa Onestini, il dettaglio non passa inosservato - (Di sabato 4 gennaio 2020) Francesca Galici Ivana Mrazova e Luca Onestini sono innamorati e felici e in questi giorni si stanno godendo una romantica vacanza in montagna, dove la modella ha fotografato il suo fidanzato in slip, attirando l'attenzione della rete Ivana Mrazova e Luca Onestini sono ormai una coppia stabile. Sono una delle più belle che si sono formate all'interno di un reality negli ultimi anni. Condividono molto della loro quotidianità sui social e i fan sembrano apprezzare la loro volontà di renderli partecipi. Sono innamorati e felici ma al momento non sembra ci sia per loro un matrimonio all'orizzonte. È stato lo stesso Luca Onestini a rivelarlo nel corso di un'intervista rilasciata a Lorella Boccia per Rivelo. Ciclicamente si rincorrono rumors sulle possibili nozze imminenti ma è lo stesso ex protagonista del Grande Fratello Vip a mettere un freno: "In un futuro vicino non vedo ... Leggi la notizia su ilgiornale

Real_DaniMaroni : EXPOSE YOUR PHONE - N -l’indirizzo di casa mia -non lo uso -idem -non ricordo -idem -chi mi ha mandato questo -Ma… - zazoomblog : Ivana Mrazova pubblica una foto a luci rosse di Luca Onestini - #Ivana #Mrazova #pubblica #rosse - infoitcultura : Ivana Mrazova, fidanzata Luca Onestini/ 'Figli e matrimonio? È ancora un po' presto' -