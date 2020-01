Italia, l’olio di Puglia è Igp: è la trecentesima denominazione italiana registrata in Europa (Di sabato 4 gennaio 2020) “L’olio di Puglia IGP è la trecentesima denominazione Italiana registrata in ambito comunitario: Un risultato importantissimo”. Lo afferma in una nota la ministra delle Politiche Agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, rilevando che ciò “testimonia l’impegno dei produttori pugliesi nella ricerca della qualità e nella attenzione particolare alla cura degli oliveti, nonostante le numerose criticità che hanno dovuto affrontare nel corso dell’ultima annata”. La situazione, infatti, sottolinea la ministra, “continua ad essere critica sia per il continuo calo del prezzo dell’olio, dovuto, tra l’altro, alla concorrenza del prodotto estero, che per il forte calo della produzione, dovuto al venir meno di moltissime piante causa la presenza della xylella. Proprio per questo, l’iscrizione da parte di Bruxelles della IGP ... Leggi la notizia su ildenaro

MustErminea : @jamieoliver in giro per l’Italia prepara il purè e al posto del burro, ci versa sopra un litro d’olio. Ok Jamie, c… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: L’Olio di Puglia è IGP. E l’Italia raggiunge le 300 denominazioni registrate in ambito comunitario - porcupine_tweet : RT @AgriculturaIT: L’Olio di Puglia è IGP. E l’Italia raggiunge le 300 denominazioni registrate in ambito comunitario -