Ira per la morte di Sara: "Ubriaco e drogato, perché il marocchino era alla guida?" (Di sabato 4 gennaio 2020) Luca Sablone Polemiche per la morte della giovane travolta da uno straniero positivo ad alcol e cocaina: "Adesso non finisca tutto a tarallucci e vino" C'è ancora molta rabbia per la morte di Sara Sforza, la giovane uccisa dopo essere stata investita da J.A., un marocchino di 25 anni che ha effettuato un sorpasso azzardato in un tratto di strada dove non era consentito. Il drammatico fatto è avvenuto a Celano, in provincia de L'Aquila, precisamente in località Tre Ponti sulla statale Tiburtina. Lo straniero, con precedenti per droga, è stato raggiunto da un decreto di espulsione impugnato in Cassazione dal suo legale: nel sangue aveva tracce di alcol, cocaina e oppiacei. E in tutto ciò è soltanto indagato per omicidio stradale: la procura di Avezzano non ha ritenuto che vi fossero gli estremi per l'arresto. Di parere opposto l'avvocato Lucio Cotturone: "Ci troviamo di fronte ... Leggi la notizia su ilgiornale

