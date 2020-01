Inseguimento in Valle Caudina: pregiudicato 33enne arrestato per furto d’auto (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Montesarchio (Bn), poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di quel centro hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato B.L., un 33enne di Roccabascerana, della provincia di Avellino, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali, grazie alla tempestiva chiamata della vittima. Infatti, a seguito della denuncia al 112 di un cittadino di San Martino Valle Caudina (AV) del furto della propria autovettura, una Fiat Panda, avvenuto lungo la strada Statale Appia, in territorio di Roccabascerana, la Centrale Operativa allertava tutte le pattuglie gravitanti in zona, seguendo le indicazioni del denunciante che aveva visto il proprio veicolo prendere la direzione verso Montesarchio. Il personale di un’autoradio del citato Nucleo Radiomobile è riuscito ad intercettare l’auto asportata poco prima ... Leggi la notizia su anteprima24

