Innovazione delle Pmi in Campania: agevolazioni per 25 milioni di euro (Di sabato 4 gennaio 2020) L’amministrazione regionale ha messo in campo ulteriori misure per favorire l’ammodernamento delle dotazioni strumentali delle micro e piccole imprese operanti nei settori dell’artigianato e del commercio sia a posto fisso che ambulante”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca annuncia la pubblicazione sul Burc di tre avvisi destinati ad aiuti alle piccole e micro imprese dei settori commercio e artigianato sia a posto fisso che ambulante per un ammontare complessivo di 25 milioni. “Gli avvisi – spiega De Luca – sono finalizzati ad accrescere la competitivita’ delle imprese attraverso la diffusione di soluzioni innovative”. Le agevolazioni saranno concesse, nella forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili previste dal programma di spesa. La Regione ... Leggi la notizia su ildenaro

Montecitorio : Decreto in materia di proroga di termini legislativi, organizzazione delle #pubblicheamministrazioni e #innovazione… - Mov5Stelle : In #Manovra abbiamo messo 7 miliardi a favore delle imprese italiane. Ma queste non sono le uniche risorse stanzi… - CleoLiCalzi : Non tiene conto delle 10mila nuove partite Iva aperte nel 2019 e che adesso si trovano improvvisamente a rivedere o… -