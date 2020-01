Infortunio Biglia, lesione al bicipite femorale sinistro per l’argentino (Di sabato 4 gennaio 2020) Infortunio Biglia, Pioli perde il centrocampista a due giorni dalla sfida contro la Sampdoria. Per lui lesione al bicipite femorale sinistro Si ferma Lucas Biglia. Stefano Pioli perde per Infortunio il suo centrocampista a due giorni dalla sfida interna contro la Sampdoria. Per l’argentino una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana, momento in cui si avrà un responso più certo sul problema accusato. Tegola per i rossoneri, il tecnico dovrà studiare le mosse. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AnichiniValerio : @GFI65 prof,Biglia ennesimo infortunio,Mirabelli masterclass e Lotito ci ha rifilato un pacco con tanto di fiocco. Buon weekend. - la_rossonera : Infortunio per Biglia ?? l’argentino ha riscontrato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le condi… - GoalItalia : Il Milan perde Biglia per un problema muscolare ?? -