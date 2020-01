Indonesia sommersa: le alluvioni fanno oltre 50 morti e migliaia di sfollati (Di sabato 4 gennaio 2020) Il bilancio negativo di morti e sfollati continua a salire assieme all’acqua alta. È la situazione drammatica che l’Indonesia, in particolare nella regione della capitale Giacarta, sta vivendo negli ultimi giorni. La conta delle vittime è arrivata, stando alle ultime news riportate dall’Ansa, a 53 morti. Gli sfollati, invece, sono decine di migliaia. Un inizio dell’anno davvero drammatico per il sud-est del mondo, una zona fortemente soggetta ai disastri ambientali. Tra le violente inondazioni in Indonesia e i devastanti incendi in Australia, l’emergenza climatica e la necessità di porvi rimedio si fanno sempre più lampanti. morti, dispersi e sfollati continuano ad aumentare nella zona di Giacarta A partire dal 31 dicembre 2019, le piogge torrenziali hanno iniziato a flagellare l’Indonesia. L’acqua ha presto dato vita a inondazioni e frane, sia nella zona di Giacarta che nella ... Leggi la notizia su thesocialpost

