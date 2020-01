Incidenti in montagna: nel periodo di Natale 70 persone soccorse dalla Polizia nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono stati 70 i soccorsi effettuati nel corso di questa stagione sciistica dal Servizio di sicurezza e soccorso in montagna della polizia di Stato che opera sui poli invernali gestiti da Promotur Fvg (Sappada, Tarvisio, Sella Nevea e Ravascletto Monte Zoncolan). Tra gli interventi – precisa una nota – si segnalano un ferito fuori pista sul monte Tamai, recuperato con l’ausilio della barella e il ricovero di un ragazzo di 11 anni, che ha urtato le barriere di protezione ed e’ stato trasportato all’ospedale di Udine in elicottero. Sono stati anche rinvenuti e restituiti ai proprietari cellulari e un portafoglio con quasi mille euro. Durante tutto il periodo delle feste si sono contati oltre 5.000 ingressi giornalieri. Nella nota la polizia raccomanda “particolare attenzione ai molti avventori che tendono a fermarsi nei locali oltre l’orario ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

