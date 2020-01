Incidenti in montagna, bambino di 9 anni precipita al rifugio di Valbondione: è gravissimo (Di sabato 4 gennaio 2020) Era al rifugio Mirtillo nella Bergamasca, ha subito un grave trauma cranico. Trasportato con l'elisoccorso al Pediatrico di Brescia Leggi la notizia su repubblica

