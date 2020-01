In migliaia al funerale di Soleimani a Baghdad "Morte all’America" (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo l’attacco di ieri costato la vita a 12 persone, tra cui il generale iraniano Soleimani, numero due di Teheran, è giallo sul nuovo raid che gli USA avrebbero compiuto nella notte a nord di Baghdad colpendo un convoglio della milizia filo-iraniana a nord della capitale irachena.La coalizione internazionale anti-Isis guidata dall’America nega di aver eseguito nelle ultime ore raid nel distretto di Taji. A Diffonde la notizia erano stati alcuni media iracheni parlando della Morte di sei membri delle Forze di mobilitazione popolare (Hashed al-Shaabi) le quali confermano il raid spiegano che "nessun esponente è rimasto ucciso". Omicidio Soleimani, Trump: l'Iran non ha mai vinto una guerra. Farnesina: situazione preoccupante "La gioia di americani e sionisti si trasformerà presto in lutto" minacciano ora i ... Leggi la notizia su blogo

MediasetTgcom24 : Tensione con Usa, Iran all'Onu: 'Azione militare chiama azione militare' | Migliaia a Baghdad per il funerale di So… - zazoomblog : Soleimani in migliaia a Baghdad al funerale del generale iraniano ucciso dagli Usa. Rohani: “Taglieremo via mano ma… - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Tensione con Usa, Iran all'Onu: 'Azione militare chiama azione militare' | Migliaia a Baghdad per il funerale di Solei… -