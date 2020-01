In Finlandia si pensa (davvero) alla settimana lavorativa da quattro giorni (Di sabato 4 gennaio 2020) quattro ore a settimana, sei ore al giorno, senza ridurre lo stipendio. Negli ultimi mesi si è parlato parecchio di questo nuovo modello, che ha l’obiettivo di concentrare il lavoro per permettere ai dipendenti di dedicare il loro tempo alla famiglia e alle proprie passioni. Un modello che è stato rilanciato anche da Sanna Marin, capo del governo finlandese. Lo ho testato Microsoft nella sua sede in Giappone, patria dello stress da super lavoro, è consuetudine in diverse aziende del Regno Unito, dell’Australia, della Germania e degli Stati Uniti e anche in Italia stanno nascendo i primi esperimenti, come Zupit, azienda del Trentino Alto-Adige che si occupa di sviluppo software. L’obiettivo di Sanna Marin: più tempo per la famiglia e la vita culturale L’idea di Marin è quella di ridurre drasticamente le ore di lavoro in una settimana. Al momento ... Leggi la notizia su open.online

