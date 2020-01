In Calabria si apre oggi la campagna elettorale del centrodestra ma a sostenere la Santelli ci sarà solo la Gelmini (Di sabato 4 gennaio 2020) Si apre oggi a Reggio Calabria la campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali del 26 gennaio. Ma a sostenere in questo primo appuntamento la candidata della coalizione alla Presidenza della Regione, Jole Santelli interverrà solo un’esponente di Forza Italia, partito a cui appartiene anche la Santelli. Sarà la presidente del gruppo parlamentare azzurro alla Camera, Mariastella Gelmini ad aprire il comizio presso palazzo Campanella. La partecipazione di Mariastella Gelmini – si afferma in una nota – sottolinea l’importanza di una partita politica decisiva per le sorti di una Regione provata “da 5 anni disastrosi di governo della sinistra”. Con l’occasione verrano presentati anche dei candidati del Collegio Calabria Sud. L'articolo In Calabria si apre oggi la campagna elettorale del centrodestra ma a sostenere la Santelli ci sarà solo la Gelmini sembra essere ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

FratellidItaIia : Elezioni in Calabria: la parlamentare Ella Bucalo apre campagna elettorale a Vibo Valentia - TerlizziGerardo : RT @FratellidItaIia: Elezioni in Calabria: la parlamentare Ella Bucalo apre campagna elettorale a Vibo Valentia - MGrantorino : RT @FratellidItaIia: Elezioni in Calabria: la parlamentare Ella Bucalo apre campagna elettorale a Vibo Valentia -