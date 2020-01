Imprese balneari e porti turistici, il decreto Milleproroghe rinvia il pagamento dei maxi canoni a dopo le elezioni regionali (Di sabato 4 gennaio 2020) A Viareggio nessuno ha dimenticato la vicenda del Teatro Politeama, un pezzo di storia internazionale che aveva ospitato Pirandello, Puccini e anche il regista Quentin Tarantino, costretto alla chiusura il 26 ottobre 2018, a quasi 150 anni dalla sua nascita, a causa dei canoni demaniali schizzati alle stelle con la Finanziaria 2007. Si tratta dei canoni “Omi” – si chiamano così perché calcolati secondo il criterio dei valori definiti dall’Osservatorio mobiliare italiano – da applicare, come disposto dalla legge di Bilancio 2006 (Governo Prodi), alle pertinenze demaniali: opere di difficile rimozione in buona parte costruite a suo tempo dagli stessi concessionari, incamerate dallo Stato e che oggi ne arricchiscono il patrimonio. Canoni tanto alti da costringere alla chiusura diverse Imprese balneari e ristoranti in tutta Italia e che stanno spingendo al fallimento ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

