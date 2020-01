Ilaria D’Alessio Instagram: fisico da capogiro e pose sexy nelle Stories (FOTO) (Di sabato 4 gennaio 2020) Ilaria D’Alessio Instagram: bellezza da capogiro quella della 28enne figlia del noto cantautore napoletano. Lunghi capelli corvini, labbra carnose, viso perfetto e fisico da urlo! La bella Ilaria – che su Instagram vanta 31mila followers – nelle Instagram Stories in queste ore ha condiviso delle FOTO che la immortalano in tutta la sua avvenenza. Gigi d’Alessio: la figlia Ilaria è sempre più bella e apprezzata su Instagram In tacchi a spillo con indosso un abito mini e aderente, trasparente sui fianchi, Ilaria scherza davanti allo specchio e scatta dei selfie. La sua una silhouette a dir poco perfetta! Gambe toniche ed affusolate, lato B scultoreo: l’abito aderente evidenzia bene il corpo da capogiro della figlia di Gigig D’Alessio. I followers apprezzano: “Grazie di esistere, e….. grazie ai tuoi genitori per aver compiuto codèsto ... Leggi la notizia su urbanpost

