Il veganesimo non è discriminabile: la decisione del tribunale inglese (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo il calamoroso licenziamento di un “vegano etico”, il tribunale inglese prende una decisione. Il veganesimo è come la religione, non discriminabile Negli ultimi anni l’alimentazione Vegana ha avuto un picco di popolarità. Da persone comuni, che cercano un regime alimentare sano e “pulito” per evitare malattie in futuro, fino ad atleti che si sono … L'articolo Il veganesimo non è discriminabile: la decisione del tribunale inglese proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

