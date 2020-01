Il Segreto, anticipazioni nuove puntate: una terribile rivelazione (Di sabato 4 gennaio 2020) anticipazioni Il Segreto, puntate 7-12 gennaio: l’inondazione Sta per chiudersi l’attuale stagione de Il Segreto. Ci saranno tanti colpi di scena fino all’epilogo finale. Tanti personaggi diranno addio alla soap spagnola per sempre. Le new entry promettono di stupire i telespettatori con nuovi amori, inganni, intrighi e vendette. Le anticipazioni de Il Segreto dal 7 al 12 gennaio svelano che una terribile inondazione colpirà Puente Viejo. Per evitare che il villaggio venga sommerso dall’acqua, si riuniranno tutti alla Casona per cercare di salvare il salvabile. Incredibile ma vero, Donna Francisca e Severo uniranno le forze e, per la prima volta, si alleeranno. Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Irene mobiliterà i media e altri abitanti raccoglieranno le firme. Maria è in balia di Dori. A nulla varranno i tentativi di Matias e Raimundo di farla ... Leggi la notizia su lanostratv

Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Berengario truffato, Marina smaschera la figlia - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Il Ritorno di Don Anselmo! - #Anticipazioni #Segreto #Puntate - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 7 al 10 gennaio 2020: Maria e Raimundo brutto litigio - #Segreto #anticipazioni… -