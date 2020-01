Il Segreto anticipazioni: Don Berengario scopre di avere una figlia, ma lei lo inganna (Di sabato 4 gennaio 2020) Tra un po’ di tempo, all’interno della soap opera Il Segreto assisteremo a dei colpi di scena per quanto riguarda la vita di Don Berengario, le anticipazioni, infatti, portano alla luce un retroscena su di lui. Diversi anni fa, prima di intraprendere la via del signore, l’uomo ebbe una relazione con una donna molto avvenente di nome Marina. A distanza di anni, l’uomo di fede apprenderà che da quella relazione nacque una figlia di cui era assolutamente all’oscuro, Esther. La fanciulla, però, non si avvicinerà al suo padre biologico per amore, bensì per interessi. Vediamo, dunque, quello che accadrà. Il Segreto: i retroscena su Esther e Marina Le anticipazioni della soap opera Il Segreto svelano che, tra un po’, Don Berengario verrà a conoscenza di una notizia che gli cambierà la vita. Tutto avrà inizio nel momento in cui si paleserà a Puente Viejo una ... Leggi la notizia su kontrokultura

andrewsword2 : RT @KontroKulturaa: Il Segreto anticipazioni: Don Berengario scopre di avere una figlia, ma lei lo inganna - - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni: Don Berengario scopre di avere una figlia, ma lei lo inganna - - Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Berengario truffato, Marina smaschera la figlia -