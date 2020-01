Il retroscena di Ancelotti: «Potevo andare al Liverpool, poi…» (Di sabato 4 gennaio 2020) Ancelotti svela un retroscena: «Nel 2015 Potevo andare ad allenare il Liverpool. Poi scelsero Klopp, e sta facendo un lavoro fantastico» Carlo Ancelotti, attuale allenatore dell’Everton, ha svelato un retroscena sul suo passato. Il tecnico si sarebbe potuto trovare dall’altro lato del Merseyside. Ecco le parole del tecnico italiano: «Sono stato vicino al Liverpool nel 2015. Fu dopo che lasciai il Real Madrid. Ebbi dei contatti con la proprietà, che stava cercando un nuovo manager. Ma credo che loro abbiano fatto la scelta migliore scegliendo Klopp. Sta facendo benissimo al Liverpool, un lavoro fantastico». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

