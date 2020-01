Il primo album dei Doors usciva il 4 gennaio 1967 e ancora oggi lo ringraziamo (Di sabato 4 gennaio 2020) La storia del primo album dei Doors è quella del Whisky a Go Go, lo storico locale di West Hollyood, in California, dove i 4 ragazzi erano ormai una resident band. Al loro cospetto arrivò Jac Holzman insieme a Paul A. Rotchild. Il primo era il proprietario della Elektra Records, il secondo era destinato a diventare lo storico produttore della band. Holzman, soprattutto, aveva accolto l'appello di Arthur Lee dei Love: "Dai una possibilità a questi ragazzi", e la scelta si rivelò azzeccata. Fuori dal Whisky a Go Go si gettarono le basi di un progetto che di lì a poco era diventati leggenda. Era il 1966 e solamente un anno prima Jim Morrison e Ray Manzarek avevano fatto accoppiare i loro cervelli sulla spiaggia di Venice Beach. Robby Krieger e John Densmore completavano la formazione, e tutto fu vincente soprattutto dopo la parentesi della bassista Patricia Sullivan, che proveniva ... Leggi la notizia su optimaitalia

