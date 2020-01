Il Ponte ’98, la dedica a mister Mauro e l’apprensione per Roberto Inglese (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiC’era voglia di ripartire. Lunga sosta, una chiusura d’anno non completamente soddisfacente per il Ponte ’98 che ha fissato proprio la gara odierna di Carbonara di Nola contro il Marzano col circoletto sul calendario. Vittoria netta, voluta, tutto sommato più ampia di quanto già dica il risultato. Uno a quattro a domicilio, e si riparte dopo un triste periodo natalizio. Perchè la guida Antonello Mauro ha perso la sua ‘guida’ di vita: la mamma è venuta a mancare poco dopo il Santo Natale ed allora dirigenza, squadra e tifosi hanno voluto dimostrare, non solo col successo, la vicinanza al loro mister. “E’ una vittoria tutta sua, come del resto l’ottima stagione che stiamo disputando – ha dichiarato il direttore Pellegrino D’Aloia. Il mister è il vero artefice di questa stagione e i ragazzi gli ... Leggi la notizia su anteprima24

