Il piano di Soleimani di attaccare le forze Usa in Iraq (Di sabato 4 gennaio 2020) «Abbiamo prove: Soleimani stava preparando un attacco gravissimo contro cittadini e funzionari americani». Con queste parole il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha giustificato ieri, 3 gennaio, il raid Usa condotto a Baghdad in cui ha perso la vita il generale iraniano, considerato una leggenda. Nessuna informazione in più sul presunto attacco, nessun dettaglio sul piano del generale tanto da far dubitare alcuni analisti, che nel caos delle notizie che giungevano dal Medio Oriente, hanno ipotizzato che l’ordine di Trump fosse mosso da ritorsione e non ci fosse dietro un piano prestabilito vista la tempistica dell’attacco. Ma per l’agenzia Reuters, Soleimani aveva davvero in mente di colpire gli Stati Uniti e avrebbe discusso del suo piano a metà ottobre, in una villa sul fiume Tigri. Qui il generale avrebbe incontrato le milizie sciite irachene per poi mettersi ... Leggi la notizia su open.online

