Il paradiso delle signore | anticipazioni settimana dal 6 al 10 gennaio 2020

anticipazioni Il paradiso delle signore: trame prossima settimana, 6-10 gennaio Terribili verità, tranelli e bugie saranno al centro delle puntate della prossima settimana de Il paradiso delle signore. L'incidente di Federico costringerà Luciano a partire subito per Bolzano per assistere il figlio. Intanto Silvia troverà conforto in Agnese, mentre Roberta sarà sempre più agitata per il ritorno del fidanzato. Nelle trame dal 6 al 10 gennaio del paradiso delle signore, Federico tornerà a Milano sulla sedia a rotelle. Il ragazzo potrebbe non recuperare l'uso delle gambe, ma Luciano e Silvia decideranno di tacere la verità al figlio. Intanto Roberta si occuperà di Federico ma si renderà conto di non essere più innamorata di lui. Nelle nuove puntate del paradiso delle signore però una lettera del fidanzato farà sprofondare la Pellegrino nella disperazione. Intanto il rapporto ...

